Vidal: "Con Pirlo, Pogba e Marchisio il centrocampo più forte di sempre"

Il centrocampo più forte di sempre? Quello composto da Pirlo, Pogba, Marchisio e Vidal. È questo il pensiero espresso proprio da... Arturo Vidal. Durante un'intervista rilasciata al canale YouTube 'Davoo Xeneize Plus', il centrocampista ex Juve ha affermato che la mediana più forte fosse proprio quella bianconera, ed in particolare nell'anno del 2015.

Vidal: "Io, Pogba, Pirlo e Marchisio i più forti" "Quello formato da me, Pirlo, Marchisio e Pogba è il miglior centrocampo di cui ho fatto parte e, in generale, che abbia mai visto nel mondo. Credo che nella storia non ci sia mai stato un centrocampo forte come quello". Così Vidal, che senza mezzi termini spiega come quella linea mediana fosse praticamente irresistibile.

Quei quattro erano più forti anche Xavi-Iniesta-Busquets? Il cileno risponde così, spiegando anche perché la Juve di Massimiliano Allegri, nove anni fa, perse la finale di Champions per 3-1 contro il Barcellona: "Era diverso: loro tre tecnicamente erano spettacolari, incredibili. Però non davano nemmeno un calcio, non toccavano il suolo: contro di noi hanno sofferto. Non fosse stato per Messi, avremmo vinto noi in quella finale di Champions: quella Juve era da Triplete. È stato l'anno più bello della mia vita. Ho vinto anche la Coppa America con il Cile".

