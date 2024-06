Sbravati, addio Genoa ufficiale: il settore giovanile Juve lo aspetta

Si separano, dopo 21 anni, le strade del Genoa e di Michele Sbravati . Per il dirigente l'occasione di quelle irrinunciabili: è infatti imminente il suo approdo alla Juventus. Dopo essersi occupato del settore giovanile rossoblù, presto comincerà ad interessarsi di quello bianconero. La notizia è ormai nota da settimane, ma quest'oggi il club ligure ha ufficializzato la separazione con quello che viene ritenuto uno dei migliori interpreti in un ruolo così delicato

Questo il comunicato ufficiale pubblicato dal Genoa sul proprio sito: "Dopo 21 anni insieme le nostre strade si separano. In questo lungo percorso sono state poste le basi per creare una struttura solida e avviare una crescita costante del settore giovanile e della scuola calcio, fino a competere ai livelli più alti con più squadre nei campionati nazionali. Ripercorrendo il tempo proviamo solo gioia e riconoscenza per i momenti indimenticabili che abbiamo vissuto insieme. Grazie Michele per il lavoro e il tempo che hai dedicato al Genoa, con i migliori auguri per il tuo futuro personale e professionale".