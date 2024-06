Douglas Luiz, l’operazione Juve: tasso variabile e percentuale di rivendita

TORINO - Manca soltanto l’annuncio ufficiale, atteso per oggi, ma Douglas Luiz ha giocato d’anticipo postando sulla sua pagina Instagram le foto dell’allenamento con il Brasile in... bianconero. Per molti tifosi il segnale del sì e della firma con la quale si accasa alla Juventus. Dalle sensazioni e dalle suggestioni ai fatti concreti: nella tarda serata di ieri è stato completato il trasferimento dei documenti tra il club bianconero e l’Aston Villa, un passaggio obbligato che sancisce la fumata bianca.



Douglas Luiz, che ha superato le visite mediche svolte a Las Vegas dove il brasiliano si trova insieme alla sua Nazionale, reduce dalla seconda partita (contro il Paraguay) della fase a gironi della Coppa America, si unirà alla Juventus con un contratto di cinque anni, fino all’estate 2029, e guadagnerà 4.5 milioni netti a stagione. Un colpo da 60 milioni, tanto è la valutazione che l’Aston Villa ha fatto al centrocampista brasiliano. L’inserimento, nell’operazione, dei cartellini dei giovani Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior ha abbassato la quota cash all’incirca a 22 milioni, come base (oltre a eventuali bonus) a tasso variabile. La quota, infatti, può aumentare o diminuire a seconda del rendimento del centrocampista argentino, che Thiago Motta avrebbe voluto testare nel ritiro estivo: al raggiungimento di determinati obiettivi personali, il valore del cartellino crescerà e, di conseguenza, diminuirà la quota di conguaglio che dovrà versare la Juventus. Non solo, Cristiano Giuntoli ha strappato ai Villains anche una percentuale del 10% sulla futura vendita di Barrenechea e Iling Junior, che a loro volta hanno completato le visite mediche a Birmingham, pronti a vestire il bordeaux e il celeste.