Douglas (Costa), la Juve scherza sui social e i tifosi: "Così non vale"

Dopo aver completato le visite mediche direttamente nel ritiro del Brasile , Douglas Luiz è ormai ad un passo dal diventare un nuovo calciatore della Juventus . Il centrocampista arriverà infatti in un'operazione di scambio con l' Aston Villa che vede coinvolti anche Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior . In attesa dell'ufficialità, il club bianconero ha pubblicato un interessante indizio sul proprio profilo Instagram.

Juve, l'indizio social che porta a Douglas Luiz

La Juventus ha condiviso negli ultimi minuti una foto di Douglas Costa, ex calciatore bianconero dal 2017 al 2020. Per farlo ha però utilizzato una didascalia molto particolare scrivendo: "Douglas (Costa)", il tutto accompagnato da una bandiera del Brasile. Un indizio che fa pensare ad un annuncio sempre più imminente per Douglas Luiz e che ha letteralmente scatento i tifosi, ansiosi di celebrare i primi colpi di mercato del club bianconero in maniera ufficiale. Oltre al brasiliano è atteso infatti anche quello per Michele Di Gregorio, altra operazione già chiusa dal direttore sportivo Giuntoli. Il post è stato subito commentato: "Così non vale", "Vabbè dai palese", "Guarda te che post", insomma il popolo juventino è scatenato.

Juve-Douglas Luiz, i dettagli dell'affare

Douglas Luiz è stato valutato circa 60 milioni di euro nello scambio con l'Aston Villa. La Juventus pagherà al club inglese circa 22 milioni di euro di parte cash, più i cartellini di Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior. Un'operazione dettata dalla necessità dell'Aston Villa di fare cassa prima del 30 giugno per motivi legati al fair play finanziario della Premier League e che regalerà a Thiago Motta il suo primo rinforzo a centrocampo, in attesa di Khephren Thuram.