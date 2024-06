Danilo (Luiz), Juve e il nuovo indizio social per Douglas

La Juve ha deciso di scherzare sui social e di tenere tutti i tifosi sulle spine. I supporters bianconeri sono in attesa del comunicato ufficiale su Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano ha completato le visite mediche dal ritiro della Selecao proprio a Las Vegas e in questi giorni il club farà il comunicato per annunciare il primo (oltre a Di Gregorio, anche per lui manca l'ufficialità) colpo di Giuntoli del mercato estivo. Nella giornata di ieri la società ha pubblicato una foto di Douglas (Costa), mentre questa mattina ha pensato bene di mettere Danilo (Luiz), insomma se due indizi fanno una prova...

Juve, l'indizio social su Douglas Luiz Una doppia foto con due giocatori non casuali perché l'insieme dei due nomi porta proprio a Douglas Luiz. È questo l'indizio social che la Juve ha voluto lasciare ai propri tifosi per far capire loro l'imminente arrivo del centrocampista brasiliano.

I social si sono scatenati e hanno preso di mira il post, già ieri in realtà, ma anche in questa ultima domenica di giugno i sostenitori bianconeri sono sempre più in fermento di veder vestire la maglia della Juve a Douglas Luiz. L'ufficialità è comunque imminente, quindi Thiago Motta potrà contare sulle qualità del mediano della Selecao per la prossima stagione.

