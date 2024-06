Juve, un altro rapper ti indossa: 21 Savage live con la maglia di Del Piero

Una maglia della Juventus, quella di Del Piero e un concerto a Milano. 21 Savage, rapper americano di origine britannica, si è esibito agli I-Days Coca-Cola 2024 all'Ippodromo Snai di San Siro aprendo di fatto il concerto di Tedua. Ma la particolarità è stata propria quella della maglia indossata perché il cantante 32enne ha deciso di esibirsi con la 10 di Alex, leggenda bianconera e il dettaglio non è sfuggito ai tifosi.

21 Savage, Del Piero e la maglia Juve Cappellino bianco, occhiali da sole neri, la maglia della Juve e i pantaloncini abbinati al tema: si è presentato così il rapper 21 Savage sul palco prima di esibirsi e cantare i suoi singoli, diventati successi importanti in questi anni. Questione di dettagli o "di stile" come hanno commentato i tifosi sui social perché lo stile Juve per i sostenitori bianconeri è assolutamente da apprezzare ed è qualcosa che va oltre.

Le immagini sono diventate virali e hanno fatto il giro del web in pochissimo tempo, soprattutto nei gruppo dei tifosi della Juventus. Il rapper è nato a Londra, vive e fa la sua musica negli Stati Uniti, ma oltre a cantare è molto attivo in iniziative comunitarie e di sensibilizzazione sociale, dimostrando il suo impegno per aiutare gli altri. In questi giorni è arrivato in Italia per esibirsi in questo importante evento musicale iniziato il 29 maggio e che andrà avanti fino al 12 luglio. Ma 21 Savage non è stato l'unico a indossare la maglia Juve, perchè in passato anche altri cantanti lo hanno fatto...

Da Gunna a Drake, i rapper Juve Era il 2018 quando su YouTube è stato pubblicato il video di Gunna in cui si è esibito con il suo brano "Top off" ma la particolarità è stata quella di averlo fatto con una maglia della Juve addosso. Anche lui americano, di Atlanta, ha deciso di indossare la T-Shirt del club bianconero dopo la vittoria dello scudetto del 2018. In un video pubblicato a seguito di una collaborazione con Adidas. Ma non è l'unico perché un anno più tardi allo Stadium è arrivata Rihanna per seguire un gara dei bianconeri contro l'Atletico Madrid in Champions League o ancora The Weeknd con una tuta retrò della Juventus con lo sponsor Kappa e Sony davanti. Anche Tramar Lacel Dillard, in arte Flo Rida si è esibito nel 2017 sul palco dell'Hard Rock Stadium di Miami con la maglia bianconera, il suo nome e il numero uno. Restando su cantanti italiani c'è stato anche Salmo, il quale ha fatto proprio un dj set all'Allianz Stadium, ovvero la casa della Vecchia Signora.

