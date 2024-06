Douglas Luiz alla Juve, ufficiale! “Benvenuto, ci vediamo in campo"

Douglas Luiz è un nuovo giocatore della Juventus. Il brasiliano, dopo aver svolto nei giorni scorsi le visite mediche a Las Vegas in ritiro con il Brasile per la Coppa America, ha firmato un contratto di cinque anni (fino al 30 giugno 2029) ed è stato ufficializzato proprio dal club in questi minuti. Il calciatore aveva già anticipato il suo arrivo postando una sua foto sui social in bianco e nero, dove ha scatenato così i commenti dei tanti tifosi in fermento per vederlo giocare all'Allianz la prossima stagione. Un'operazione importante per la Juve e per Giuntoli: € 50 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,5 milioni. Separate quindi le cessioni di Barrenechea e Iling all'Aston Villa per una cifra di circa 26 milioni di euro complessivi.