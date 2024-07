Juve, i primi test di Motta: date e orari ufficiali delle amichevoli estive

Come riportato sul comunicato ufficiale della Juventus saranno quattro i test amichevoli della squadra allenata da Thiago Motta. Tra Italia ed Europa i bianconeri vogliono affrontare avversari anche stranieri e alcuni blasonati per prepararsi al meglio in vista dell'inizio del campionato. Norimberga, Brest, un mix tra Juventus Next Gen e Primavera (la classica amichevole in casa all'Allianz) e infine contro l' Atletico Madrid .

Di seguito il comunicato del club con tutti i dettagli, gli orari e dove si giocheranno i test match: "Il primo test per la squadra di Thiago Motta si giocherà il 26 luglio in Germania al Max-Morlock Stadion dove i bianconeri sfideranno proprio i padroni di casa del Norimberga: fischio d’inizio fissato alle ore 17:00. Poi, in Italia, con precisione allo Stadio Adriatico di Pescara, per la sfida ai francesi del Brest, programmata per la sera del 3 agosto, alle ore 21:00. Tre giorni più tardi, il 6 agosto (l'orario è in via di definizione), l’allenamento a porte aperte insieme a una selezione di giocatori della Juventus Next Gen e dell’Under 19 bianconera. L’ultimo appuntamento prima dell’esordio ufficiale in stagione sarà, invece, un’altra amichevole internazionale: i bianconeri si sposteranno in Svezia, a Goteborg, dove, l’11 agosto all'Ullevi Stadium, andrà in scena alle ore 15:00 il test contro l’Atletico Madrid".