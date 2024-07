Motta-Juve, la data dell'arrivo e i cinque giocatori dichiarati incedibili

Motta, i primi appuntamenti

Una stagione di cui, a riprova di come ieri fosse il primo giorno del nuovo anno, la Juventus ha ufficializzato i primi appuntamenti, le amichevoli in cui Thiago Motta valuterà lo stato di avanzamento del suo lavoro. La prima il 26 luglio alle 17 a Norimberga contro i padroni di casa che militano nella 2 Bundesliga, la Serie B tedesca, al termine dei sei giorni di lavoro che la Juve sosterrà a Herzogenaurach, quartier generale dello sponsor tecnico Adidas, dopo i primi 10 alla Continassa. Rientrati in Italia i bianconeri affronteranno il Brest, terzo nell’ultima Ligue 1, il 3 agosto alle 21 a Pescara, mentre il 6 agosto all’Allianz Stadium andrà in scena la sfida in famiglia contro la Next Gen. Solo l’11 agosto il primo confronto con una grande europea, a Goteborg contro l’Atletico Madrid alle 15, quando i bianconeri potrebbero trovarsi di nuovo contro l’ex Alvaro Morata, autore di una tripletta in un’altra amichevole estiva due anni fa (0-4 per l’Atletico). Non è detto però che allora lo spagnolo giocherà ancora tra i colchoneros: anzi, anche quest’anno sono circolati rumors su un suo ritorno in bianconero, ma al momento non pare che il suo nome possa essere uno di quelli di cui Motta e Giuntoli discuteranno tra qualche giorno, nella loro prima riunione nel quartier generale bianconero.