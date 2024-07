La trasparenza della Juve e il silenzio delle altre: la giustizia a due velocità

Il caso Osimhen

Il tutto mentre aspettiamo di sapere cosa pensa la giustizia sportiva del caso Osimhen, l’operazione chiusa dal Napoli con il Lilla grazie all’inserimento di quattro giocatori valutati rispettivamente 7, 5, 4 e 4 milioni (20 milioni in tutto), ma che al Lilla non hanno mai messo piede e si sono poi dispersi nei meandri delle categorie minori, non prima di raccontare pubblicamente l’inganno. Così come siamo in attesa di sapere se succederà qualcosa a tutte le altre squadre sotto inchiesta per la stessa fattispecie costata così cara alla Juventus (e magari anche quelle che sotto inchiesta non sono, ma hanno spostato giocatori tre/quattro volte, avanti e indietro, aumentandone sempre la valutazione). Juventus che ora racconta il suo mercato per filo e per segno. Le altre società, invece, no.