Vice Vlahovic: i nomi sul piatto Juve tra richieste esagerate e sogni mercato

Può essere più abbordabile invece l’albanese Armando Broja, in uscita dal Chelsea e seguito pure dal Milan. Il classe 2001 non rientra nei piani dei Blues, che l’hanno messo sul mercato. Al momento però i londinesi non aprono alla formula del prestito con diritto di riscatto gradita dalle parti della Continassa, ma chiedono una ventina di milioni. Sul talento di Broja non si discute, ma viene da un lungo periodo di inattività causa infortunio al ginocchio e anche all’Europeo non è che abbia incantato.

Morata alla Juve tra clausola e stipendio

Europa. Tradotto: o continuerà all'Atletico (ha ancora due anni di contratto a 6 milioni a stagione) oppure tornerà in Serie A. Il suo sogno sarebbe quello di vestire per la terza volta la maglia della Juve. Dulcis in fundo occhio sempre ad Alvaro Morata, che ha declinato la proposta degli arabi dell'Al Qadsiah, che gli offrivano un biennale da 14 milioni annui più 3 di bonus. Niente da fare. I soldi non sono tutto nella vita e Morata per motivi familiari preferisce restare in

La clausola rescissoria da 12 milioni lo rende invitante. Se poi Morata accettasse di spalmare i propri emolumenti su un triennale da 4 milioni all’anno il ritorno di fiamma potrebbe davvero prendere quota dopo i sondaggi dei giorni scorsi da parte della Vecchia Signora col suo agente Juanma Lopez.