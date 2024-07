Thiago Motta è già a Torino, nasce la nuova Juve! La conferma sui social

Gli appuntamenti della Juve di Thiago Motta

Nei giorni scorsi il club bianconero ha ufficializzato i primi appuntamenti della Juve di Thiago Motta. Dopo il raduno del 10 luglio alla Continassa, il 20 luglio i bianconeri partiranno per la Germania per raggiungere Herzogenaurach, quartier generale dello sponsor tecnico Adidas. Il 26 luglio alle 17 a Norimberga ci sarà la prima amichevole stagionale contro i padroni di casa che militano nella 2 Bundesliga, la Serie B tedesca. Al rientro in Italia i bianconeri affronteranno il Brest, terzo nell’ultima Ligue 1, il 3 agosto alle 21 a Pescara, mentre il 6 agosto all’Allianz Stadium andrà in scena la sfida in famiglia contro la Next Gen. Solo l’11 agosto il primo confronto con una grande europea, a Goteborg contro l’Atletico Madrid alle 15.