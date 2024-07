Thuram alla Juve da subito! Henry e la conferma in conferenza con la Francia

"Khephren Thuram non giocherà alle Olimpiadi con la Francia U21". Lo ha comunicato il selezionatore Thierry Henry in conferenza stampa, spiegando come il suo prossimo club, ossia la Juventus, si sia opposto alla sua partecipazione. Manca ormai solo la firma per il suo passaggio in bianconero: è tutto fatto e il club ha voluto tutelarsi per evitare problematiche prima dell'inizio della nuova stagione (qui tutte le cifre dell'operazione).