Il campione del mondo U20 della Juve è pronto per la Serie A: ecco dove andrà

Un'ottima stagione in Serie B con la Sampdoria, la sua prima in Italia, è bastata per Facundo Gonzalez per guadagnarsi la chiamata dalla Serie A. È tornato alla Juventus, dopo il prestito ai blucerchiati, e ora è finito nel mirino dell'Udinese del neo allenatore Runjaic, abile a far crescere i giovani. Potrebbe essere un'opportunità, dovesse andare in porto, per mettersi alla prova nella massima serie dopo averlo fatto, e bene, in cadetteria. Con Pirlo, dopo l'ambientamento iniziale, ha trovato spazio e continuità, ovvero quello che gli serviva per far vedere le sue qualità, le stesse con cui si è messo in mostra al Valencia e ha stregato i bianconeri durante la rassegna Mondiale U20 con l'Uruguay con cui si è laureato campione del Mondo. La possibilità di poter giocare in A nella prossima stagione è concreta e le due società ne stanno parlando.