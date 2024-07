Materazzi: “Con Thiago Motta non ci parlo se è juventino. Paura? No, ma…”

"La Juventus sta facendo le cose per bene. Hanno preso un allenatore giovane ma con tantissima esperienza" - così Materazzi ha commentato l'approdo alla Vecchia Signora dell'ex tecnico del Bologna, a margine della presentazione del calendario della prossima stagione di Serie A. Parole carine nei confronti dei bianconeri che non sembrano neanche vere, visti i precedenti tra l'ex Inter e i bianconeri. Ma oltre agli elogi, non sono mancate anche alcune frecciatine: "Se è juventino non ci parlo".