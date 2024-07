La Juve inizia senza sponsor e non farà sconti: ecco la maglia vintage

No sponsor alla prima

Di fatto si partirà con Juventus-Como che vedrà le divise bianconere intonse sul petto di Danilo e compagni, poi col passare delle settimane la situazione potrebbe cambiare ma non è certo. Quando è stata l’ultima volta che la Juventus è scesa in campo con una divisa senza sponsor frontale? Nella stagione 2017/18, nella sfida di campionato col Benevento per celebrare i 120 anni della società. Non a caso col tempo il prezzo di quelle maglie (ne vennero prodotte 1897, come la data in cui nacque la Juventus) è schizzato alle stelle e così potrebbe essere anche con le prossime se, nel corso della stagione, dovessero poi essere “soppiantate” da quelle con il nuovo sponsor. La Jeep in 12 anni ha portato nella casse della società oltre 320 milioni.