La Juve blinda il baby talento Ceppi e i veterani della Next Gen: ufficiali i rinnovi

Sono giorni importanti per definire le rose delle squadre giovanili della Juventus nella prossima stagione. In questo senso sono arrivate oggi delle conferme ufficiali importanti, con i rinnovi di contratto di due pilastri della Next Gen come Simone Guerra e Fabrizio Poli . Oltre a questo il club bianconero ha poi voluto blindare il baby talento classe 2008 Paolo Ceppi , di cui si parla un gran bene , ed il compagno di squadra Benit Borasio .

Next Gen, ufficiali i rinnovi di Guerra e Poli

Il club bianconero ha annunciato così la conferma dei due veterani: "Esperienza e classe. Due conferme coi fiocchi quelle che arrivano dal fronte Juventus Next Gen: sono infatti ufficiali i rinnovi di contratto fino al 30 giugno 2025 per il bomber Simone Guerra e per il capitano Fabrizio Poli. I più “maturi” del gruppo. Ci piace chiamarli così Simone e Fabrizio, protagonisti in campo e mentori nella vita quotidiana di un gruppo giovane e forte, che ha saputo togliersi tante soddisfazioni nella scorsa lunga stagione".

Il comunicato prosegue: "Sorride Guerra, uomo copertina in zona gol per la cavalcata play-off della Next Gen. Un prolungamento del percorso in bianconero che giunge a corredo dei 18 gol segnati tra campionato, Coppa Italia e post season, confermando così l’ottima scelta della scorsa estate, quando l’attaccante ex FeralpiSalò venne selezionato per guidare il reparto offensivo della Juventus Next Gen. Per Poli, invece, si tratta del quarto anno di fila con la maglia della Next Gen, con la quale è riuscito a mettere insieme 4 gol in 78 partite totali, tante di queste affrontate con la fascia di capitano al braccio. Di rientro dall’operazione al legamento crociato del ginocchio, il classe ’89 sta seguendo il percorso di riabilitazione per essere un elemento cardine nella difesa juventina anche nel campionato 2024/25. Felici di continuare a vedere Simone e Fabrizio con i nostri colori addosso. Che sia un anno ricco molto positivo per entrambi. Complimenti ragazzi!".