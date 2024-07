Juve-Como e non solo: anticipi e posticipi delle prime tre giornate Serie A

TORINO - La stagione di Serie A 2024-25 prende sempre più forma, dopo la presentazione del calendario ecco gli orari e le partite distruibuite sui tre giorni delle prime tre giornate. La Juventus di Thiago Motta aprirà la sua stagione in casa contro il Como neo-promosso e lo farà lunedì 19 agosto alle 20:45. Bianconeri ancora in campo di lunedì, ancora come ultimo match in programma anche nella seconda giornata quando faranno visita all'Hellas Verona mentre io big match contro la Roma di Daniele De Rossi chiuderà il programma di domenica 1° settembre (20:45).