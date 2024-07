Bremer, l’intervista che preoccupa la Juve. Su Allegri: “È complicato”

Il Brasile e la Coppa Amerca

Bremer esprime la gioia per essere stato convocato dal ct Dorival per la Coppa America, con i verdeoro che giocheranno i quarti di finale contro l'Uruguay: "Mi sento molto bene e preparato per tutto quello che ho fatto nelle ultime stagioni. In Nazionale non cambia nulla e continuo ad allenarmi con molta volontà e motivazione per aiutare la squadra nel modo migliore se lo staff tecnico mi sceglierà prima o poi. La competizione in Nazionale è sempre stata e sarà sempre molto dura. Abbiamo molti giocatori davvero bravi e non è facile essere tra i cinque convocati per il reparto difensivo. Ho avuto il privilegio di giocare l'ultima Coppa del Mondo con la Nazionale e ora sono tornato in una competizione ufficiale. Questo significa che sono sulla strada giusta e che lo staff tecnico apprezza quello che sto facendo nel mio club. Devo continuare così perché uno dei miei principali obiettivi professionali è giocare un'altra Coppa del Mondo".