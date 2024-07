“Juve, Soulé arriva al top. Se continua così non sarà troppo lontano da Messi”

"Il lavoro atletico dipende moltissimo dal momento. Non pianifico mai troppo, perché per me è fondamentale sapere come sta il giocatore. Se è stanco, se ha dormito male - ho giocatori che sono padri e magari il bambino non li ha fatti dormire la notte -, oppure è in vacanza ed è stato a cena con gli amici, devo adattare il lavoro. In generale comunque quello che cerchiamo sotto l’aspetto fisico è di diventare più veloce, più resistente, più reattivo. Però sempre in base a come si sente: durante la stagione agonistica, ad esempio, deve rendere al meglio negli allenamenti della squadra, non posso certo stancarlo troppo".

Nello specifico, da quando lo conosce in cosa è migliorato Soulé e in cosa deve farlo ancora?

"È cresciuto moltissimo sotto tutti gli aspetti. Fisico, tecnico, tattico. In Italia ha imparato a essere molto più ordinato. Ora è un giocatore molto completo, con un primo controllo eccezionale. Però è chiaro che c’è sempre da migliorare in tutto e Matias è molto autocritico, con una grande memoria delle scelte fatte in partita e capacità di analizzarle. Ma dei punti dove deve crescere preferisco non parlare e lavorarci con lui. Se proprio devo, un aspetto da migliorare sono i duelli aerei".

Come ha detto, mercoledì si presenterà al raduno della Juve. Con che spirito?

"Ha grande voglia, è concentrato. Ed è tranquillo, aspetta di vedere quello che succederà e quale sarà la migliore soluzione. L’anno a Frosinone gli ha dato ritmo, minuti e convinzione. È determinato a continuare a crescere".