Motta, la scommessa Juve su un giovane allenatore. Come 48 anni fa col Trap...

Trapattoni e la critica del suo tempo

E la critica lo accoglie bene. Il direttore di Tuttosport, Gianpaolo Ormezzano, confidente di Boniperti, scrive un lungo elenco di motivi per cui Trapattoni è l’uomo giusto. "1. Trapattoni è giovane e quindi ha idee giovani (si spera, almeno) e volontà giovane. 2. Trapattoni è serio, lo sappiamo per certo, è maturato con una gavetta difficile e talvolta umiliante, quella del Milan, prima con Rocco, poi da solo, però sempre sotto l’ombra di Rocco. 3. Trapattoni non è un mago e non costa come un mago: la Juventus ha una gestione sana e non può fare certe cretinate, non può farle in assoluto e non può farle nel relativo di ciò che rappresenta, cioè anche la Fiat, cioè anche gli Agnelli. 4. Trapattoni sa di calcio, alla maniera di Radice, con cui crebbe e giocò nel Milan.