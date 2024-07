La Juve di Thiago Motta sta nascendo: la formazione da sogno

L'attacco

Sancho

Per il reparto avanzato si guarda a Jadon Sancho. L'ala ha ritrovato sorriso e prestazioni tornando (in prestito) al Borussia Dortmund. Ora però c'è da affrontare il ricongiungimento con il Manchester United e, soprattutto, con Erik Ten Hag. L'allenatore olandese ha rinnovato con i Red Devils, il suo rapporto con Sancho non è idilliaco (per usare un eufemismo) e dunque la partenza dell'inglese sembra sempre più probabile. La Juve lo segue da tempo, ora a maggior ragione vista l'uscita programmata di Chiesa. Ma anche in questo caso la dirigenza non si farà trovare impreparata: in caso di impossibilità di arrivare al classe 2000, si proverà per Adeyemi del Borussia Dortmund. C'è però una terza ipotesi assolutamente da non escludere: Motta, infatti, è pronto a testare Matias Soulé in ritiro, ma molto dipenderà ovviamente anche da come si svilupperà il mercato. Che l'esterno tanto desiderato sia già in casa?