"Huijsen, Psg disposto ad accontentare la Juve. E il Malaga guarda interessato”

La Juventus è pronta a iniziare la nuova stagione sotto la guida di Thiago Motta. L'allenatore italo-brasiliano è arrivato a Torino e oggi per lui sarà il primo giorno in bianconero. Oltre a questo c'è anche un mercato in cui Giuntoli è stato sin da subito molto attivo per portare rinforzi (Di Gregorio, Douglas Luiz e l'inidizio su K. Thuram) ma anche sul fronte uscite è importante continuare a spingere per fare cassa e trovare altri rinforzi: Kean alla Fiorentina, la possibile cessione di Chiesa (piace alla Roma) e poi potrebbe salutare anche Huijsen.

Huijsen, l'idea Psg e l'interesse d'Europa Proprio sul difensore classe 2005 c'è un grande interessamento perché il ragazzo ha dimostrato notevoli qualità nel suo periodo in prestito alla Roma da gennaio fino a fine campionato. Personalità, doti tecniche, attento in fase difensiva e bravo negli inserimenti, è quanto basta per dire che il difensore mancino può ancora avere notevoli margini di miglioramento e su di lui può essere fatto un investimento a lungo termine.

Dalla Spagna hanno assicurato che diversi club sono interessati a Dean Huijsen: Bayer Leverkusen e alcune squadre di Premier League ma non solo. L'Equipe ha puntato sul Psg e sulla possibilità del club francese di poter spendere tra i 25 e i 30 milioni per strappare il giocatore alla folta concorrenza. Una cifra che potrebbe poi far felice anche il Malaga, il quale dovrebbe ricevere una somma importante per i benefit di solidarietà previsti dalla Fifa per aver fatto crescere il ragazzo nel proprio settore giovanile per cinque stagioni.

