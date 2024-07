La Juve cucina con Motta e Giuntoli, i tifosi si gasano: "Finalmente..."

Thiago Motta ha iniziato ufficialmente la sua avventura come nuovo allenatore della Juventus. Dopo l'annuncio nelle scorse settimane, l'ex centrocampista sta vivendo infatti oggi il suo primo giorno alla Continassa con le visite mediche e l'incontro con i tifosi. Un'occasione per fare il punto della situazione mercato con Cristiano Giuntoli, in un incontro che è stato documentanto dal profilo social del club bianconero e che sta facendo letteralmente impazzire i tifosi.

Juve, Thiago Motta incontra "chef Giuntoli": tifosi impazziti La Juventus ha postato sui propri social una foto, rigorosamente a tinte bianconere, di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta a colloquio. Il tutto è stato accompagnato da una didaslia molto particolare, ovvero l'emoji del cuoco. Un chiaro riferimento al soprannome sta spopolando tra i tifosi della Juve nell'ultimo periodo, in cui il dirigente ex Napoli viene definito come "chef" per le sue capacità sul mercato.

Anche in questo caso i commenti sono stati solo positivi, a testimonianza del grande entusiasmo dell'ambiente per il nuovo progetto tecnico. Tra questi troviamo: "Il sorriso di chef Giuntoli", "In cucina" o ancora "Stanno cucinando insieme", fino al più eloquente "Finalmente aria di vera Juve!". Tanti i commenti anche sui sogni di mercato, con i tifosi bianconeri che chiedono principalmente due rinforzi specifici: "Chef Giuntoli mi prepari un Sancho?" e "Allora Koopmeiners quando me lo porti?". Insomma le idee, anche sui social, sembrano essere piuttosto chiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA