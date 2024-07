Thiago Motta, emozione Juve: "Mi sono ritrovato in un posto meraviglioso"

Atterrato a Malpensa nella serata di domenica 7 luglio dopo avere trascorso le vacanze in Portogallo con la famiglia, Thiago Motta è arrivato alla Continassa e la sua prima giornata bianconera è stata ripresa. Il video e le immagini esclusive, firmate “Juventus creator lab”, sono state postate dal club bianconero sul canale Youtube. In attesa del rientro dei giocatori impegnati con le proprie nazionali fra Europeo e Coppa America e dei nuovi colpi di mercato Douglas Luiz e Di Gregorio e infine dell' ufficialità dell'ingaggio di Khephren Thuram, il neo allenatore bianconero ha affrontato il primo giorno nel mondo Juve.

Il primo giorno di Thiago Motta

Come mostrano le immagini condivise dalla società sui propri canali, Thiago Motta è stato accompagnato presso i locali dello Juventus Training Center. Il tecnico ha visitato palestre, campi, aule, spogliatoi e postazioni personali, presentandosi con lo staff bianconero. Successivamente ha raggiunto lo Stadium, dove ha trovato diversi tifosi pronti ad accoglierlo. Queste le prime parole del tecnico, che in giornata ha ricevuto il benvenuto di Cristiano Giuntoli: "Sono felice, sono contento. Mi sono trovato coi tifosi fuori che mi stavano aspettando, tanta gente giovane che mi ha trasmesso questa voglia di iniziare la stagione, di vedere la squadra giocare. Mi sono ritrovato in un posto meraviglioso per poter lavorare".

"Questa è una squadra storica, insieme sono convinto che faremo un grandissimo lavoro. Sarà una stagione impegnativa, però allo stesso tempo è bellissimo giocare tante partite, speriamo di giocarne il più possibile perché vuol dire che staremo andando bene, questo è il nostro obiettivo. Vi faccio un grande saluto, spero di potervi incontrare nel nostro stadio ma anche in quello degli altri, avremo il nostro sostegno. Daremo tutto sul campo per, alla fine, poter essere orgogliosi di questa squadra", ha concluso Motta.