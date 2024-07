Adzic-Milik insieme al JMedical: foto e autografi con i tifosi

Giornata di visite mediche in casa Juventus. Non è soltanto l'arrivo di K. Thuram a Torino assieme a papà Lilian a scaldare i tifosi (terzo colpo di mercato di Giuntoli dopo Di Gregorio e Douglas Luiz), perché al J|Medical sono arrivati anche Milik e Adzic per sostenere gli esami medici e fare i primi test. L'attaccante polacco è alle prese con il recupero dall'infortunio mentre il classe 2006 è al primo assaggio di bianconero dopo il suo arrivo nei mesi scorsi.

Adzic-Milik alla Continassa Milik è stato accolto calorosamente dai tantissimi tifosi presenti alla Continassa e davanti al J|Medical. Lui si è soffermato per diversi minuti con loro per fare foto e autografi, il tutto con un grande sorriso stampato sul viso nonostante il momento non proprio positivo per lui e per l'infortunio avuto.

L'attaccante è al lavoro per recuperare quanto prima e le visite odierne sono per capire a che punto è con la riabilitazione. Anche Adzic è arrivato assieme al polacco e ha voluto firmare autografi e fare foto con i supporters bianconeri. Per lui le visite e poi con ogni probabilità sarà un rinforzo per la Juventus Next Gen di Montero. Il classe 2006 è uno dei giovani più interessanti e i bianconeri hanno anticipato la concorrenza per portarlo a Torino.

