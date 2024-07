Vialli, il ricordo della Juve nel giorno speciale: la citazione storica

Martedì 9 luglio 2024, Gianluca Vialli avrebbe compiuto 60 anni. Dal terzo posto a Italia '90, allo scudetto con la Samp, passando per l'iconico abbraccio con il compagno di avventure Roberto Mancini , nel corso della carriera Vialli si è ritagliato uno spazio insostituibile nella storia del calcio e nella memoria dei tifosi. L'ex attaccante della Juve , che con la maglia bianconera ha conquistato 1 scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa, 1 Coppa Uefa, 1 Supercoppa Uefa e 1 Coppa dei Campioni , si è spento a Londra il 5 gennaio 2023 dopo avere lottato contro il tumore al pancreas che lo aveva colpito nel 2017. Per omaggiare il suo ricordo, il club ha pubblicato sui propri profili social le parole dell'ex calciatore e tecnico.

Il post della Juve

Queste le parole di Gianluca Vialli, che la Juve ha scelto di ricordare il giorno del suo 60º compleanno - Vialli ha indossato la maglia bianconera dal 1992 al 1996, per poi trasferirsi al Chelsea dove ha concluso la carriera 3 anni dopo - . "Giocare nella Juventus è un onóre e un onere. Senti il peso della maglia, il dovere di riconsegnarla piegandola per bene e riponendola un po' più in alto di dove l'avevi presa".