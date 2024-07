Yildiz si opera: come sta e quando si unirà alla nuova Juve di Motta

TORINO - Domani la Juve si radunerà alla Continassa per preparare la stagione 2024-25. Non ci saranno i calciatori impegnati in Coppa America e a Euro 2024. Uno tra i più osservati al torneo continentale è stato Kenan Yildiz, che con le sue giocate ha trascinato la Turchia di Vincenzo Montella fino ai quarti di finale, dove è poi arrivato il ko in rimonta contro l'Olanda. Il gioiellino bianconero, attualmente in vacanza, dovrà interrompere momentaneamente le 'ferie' e tornare a Torino per una piccola operazione.