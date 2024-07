L'ossessione non va in vacanza: dal patto "anti Juve" ai mostri in prima pagina

L’ossessione per la Juventus, stoica, non vuole saperne di andare in vacanza. Si riposano tutti: allenatori, giocatori e tifosi ma lei no, sa che non può prendersi pause perché più di mezza Italia calcistica vive per lei, in ogni parte del Paese. Se durante il campionato assistiamo al meglio del campionari, dal continuo ricordo indignato del mitico “rigore del Bologna” a fronte di una serie di imbarazzanti decisioni di segno inverso fino alla finale di Coppa Italia – subito dimenticate – al volgare insulto alla Juve perfino nella formalissima sede del Parlamento Europeo, l’estate presenta l’ossessione in versione balneare. È tempo di calciomercato e così spunta una delle decine di rivali storiche della Juventus, stavolta quel Bologna forte e ammirevole che però faceva tremare il mondo ormai una sessantina d’anni fa, che vuole mandare Calafiori ovunque ma non dai bianconeri. E non si tratta solamente di una questione economica, più che legittima: inserite nei motori di ricerca l’espressione “patto anti Juve” e, se schivate un risalente e diabolico accordo segreto tra Inter e PSG per negare al club torinese la possibilità di avvalersi del prode Maurito troverete ben illustrata la decisione dei nostri antichi rivali rossoblù: Calafiori mai alla Juve.