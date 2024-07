Nella testa di Motta: Adzic alla Yildiz. Ma la vera novità è un altro Next Gen

Motta impressionato da Soulé e dalle qualità di Adzic

E lo studio estivo, in effetti, ha previsto anche sessioni individuali, per così dire. In modo tale da analizzare le qualità, i punti di forza e quelli di debolezza, dei singoli bianconeri in prestito. Elementi come Soulé, che il tecnico terrebbe volentieri con sé nella stagione alle porte, pur consapevole delle ricadute positive che potrebbe generare a livello economico una sua cessione a titolo definitivo. E come Huijsen che, per attitudine e per ruolo, invece, considera al momento tra i sacrifici accettabili. Le decine di ore trascorse davanti alla televisione e al computer, inevitabilmente, hanno previsto ampi focus anche sulla Next Gen, in particolare con la registrazione delle ultime partite dello scorso campionato. Thiago Motta, in fondo, ha trascinato il Bologna in Champions League dopo 60 anni anche grazie alla valorizzazione dei Calafiori e all’esplosione degli Urbanski. E, in bianconero, la materia prima da forgiare certo non manca. Il tecnico italo-brasiliano, nello specifico, è rimasto favorevolmente impressionato dalla duttilità di Savona, tra i giovani che verranno monitorati con più attenzione in estate, e dalle doti di Hasa, che però il club ha la necessità di cedere a meno di un anno dalla scadenza del contratto. La sua cifra tecnica sarà compensata dalla presenza, a cavallo tra Next Gen e prima squadra, del montenegrino Adzic, rifinitore classe 2006 che ieri ha svolto le visite di rito al J Medical. Thiago Motta non vede l’ora di scoprirlo all’opera con il cuoio tra i piedi. Ma un’idea (lusinghiera) sul suo conto, davanti ai filmati personalizzati, già se l’è fatta.