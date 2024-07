Quando la Juventus comprava Cristiano Ronaldo e faceva impazzire il mondo

Il 10 luglio non è una data come le altre per i tifosi bianconeri. Soprattutto se l'anno di riferimento è il 2018. Tutta Italia ferma ad aspettare un solo comunicato e una frase breve e precisa: "Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus". Era stato definito come l'acquisto del secolo e in campo ha dimostrato il suo valore, anche se i bianconeri non sono riusciti ad alzare la Champions League. Oltre 100 milioni di euro versati al Real Madrid e un contratto di 30 milioni annui firmato con la Vecchia Signora. Un giorno speciale, diventato storico. Un colpo che ha fatto impazzire in tanti.