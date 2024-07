Thuram, è già Juve-Inter! Marcus sui social: "Khephren figlio unico"

Khephren Thuram è un nuovo calciatore della Juventus: il centrocampista francese, arrivato dal Nizza, ha siglato un contratto quinquennale con i bianconeri. Thuram ha già assaparato il mondo Juve, vivendo le sue prime ore tra centro sportivo e J Medical. L'abbraccio con Thiago Motta, le visite mediche, gli scatti con la maglia d'allenamento e la firma sul contratto con accanto Cristiano Giuntoli. Il tutto, ripreso e pubblicato in un video sui social bianconeri. Non si sono fatte attendere i primi scatti con la maglia d'allenamento. Così come non si sono fatte attendere neanche le prime frecciatine tra fratelli, ovviamente ironiche, da parte di Marcus Thuram, attaccante dell'Inter.

Thuram, battute social: è già Juve-Inter Il centravanti nerazzurro, eliminato nelle scorse ore da Euro 2024 con la Francia, ha prima commentato il post pubblicato dalla Juventus sui social, scrivendo: "Sono qui solo per i commenti", con faccine sorridenti ed emoji dei pop corn annesse. E non sono mancate le risposte dei sostenitori bianconeri: da "Ti aspettiamo al derby" a "Ti puoi far perdonare venendo anche tu alla Juve" fino a "Ma sei un personaggio" a "Lo sappiamo che sei bianconero anche tu".

Ma Marcus Thuram non si è limitato a questo: sul proprio account Instagram, infatti, ha repostato in una story il post della Juventus che annunciava l'arrivo di suo fratello, scrivendo in maniera ironica: "Khephren è figlio unico", come a prendere le distanze dalla scelta di vestire il bianconero. D'altronde in questi giorni tanti sostenitori juventini avevano scritto la stessa cosa, proprio in virtù del fatto che Marcus fosse un calciatore nerazzurro. Thuram alla Juve è ufficiale, e sui social è già Derby d'Italia tra i due fratelli. A celebrare l'arrivo di entrambi i figli di Lilian in Italia ci ha pensato anche la Lega di Serie A, con una bellissima grafica che li ritrae prima da piccoli mano nella mano col papà, e poi grandi accanto a lui, vestiti rispettivamente di bianconero e di nerazzurro. Intanto sono arrivate le prime dichiarazioni da juventino di Khephren...

