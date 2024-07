“Khephren, questo è tuo zio”: Thuram-Pessotto, frammenti di grande Juve

L'abbraccio con Pessotto

E chissà quali emozioni attanaglieranno al prossimo Derby d’Italia il cuore Thuram senior, ritratto ieri in due immagini di un post della Lega di Serie A: sempre di spalle, nella prima cammina tenendo per mano Marcus e Khephren bambini su un campo da calcio di periferia, nella seconda è in mezzo a loro, ormai grandi e con le bandiere di Inter e Juve sulle spalle, in un grande stadio. Per adesso Thuram senior, si scopre nel video sui primi due giorni bianconeri di Khephren, invidia al figlio minore il centro sportivo: "Qua è troppo bello!" , dice a Cristiano Giuntoli e prima ancora a Thiago Motta: "Sì, troppo bello!", conferma il tecnico bianconero, avversario di Lilian nei quarti della Champions 2002-03 tra Barcellona e Juve, prima di rivolgersi a Khephren cominciando a motivarlo: "Qui hai tutto: tocca a te giocartela". In francese, ma il neobianconero nel video mostra di non aver scordato affatto l’italiano, parlandolo con staff e dirigenti, compreso "zio Pesso", come Lilian gli presenta - o meglio gli ri-presenta - Gianluca Pessotto.