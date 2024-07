Motta, l’ingegnere che trasforma la Juve: già operati i primi cambi di ruolo

TORINO - Quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare. E a scendere in campo. E così, dopo il warm up di ieri tra JMedical, spogliatoi, palestra e una corsetta in campo, oggi alla Continassa va in scena il primo vero atto della Juventus targata Thiago Motta. Giornata da circoletto rosso e non a caso è atteso per la squadra il saluto in presenza della proprietà, John Elkann, della presidenza, Gianluca Ferrero e il resto della dirigenza. Al momento con il neo tecnico italobrasiliano si allenano coloro che non sono stati impegnati con le rispettive nazionali (10) oltre a un gruppo nutrito di giovani (15) della Next Gen scelto dall’allenatore che prevede anche il giovane difensore Nicolò Savona, sul quale c’è molta attesa. E a proposito di reparto difensivo ecco per il futuro l’idea della prima Mottata...