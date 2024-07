Elkann e Motta faccia a faccia, poi dai tifosi con Giuntoli: emozioni Juve

Come, ad esempio, quelle relative a Matias Soulé, quest'ultimo già presente al raduno della squadra e accolto calorosamente dai tifosi, senza dimenticare il nodo legato a Federico Chiesa. Se è vero che sul mercato c'è un gran da fare tra uscite ed entrare (si continua a lavorare anche per arrivare a Teun Koopmeiners), non è da meno, come detto, anche il lavoro sul terreno di gioco. Motta ragiona su come schierare la squadra e riflette su eventuali cambi di ruolo per alcuni calciatori, soprattutto per ciò che riguarda la difesa. Società e staff tecnico al lavoro: la nuova Juve prende forma.