C’è una Juve in vendita per centoventi milioni: la ricompensa è Koopmeiners

I sacrificabili valgono 120 milioni

Ora, però, per il direttore tecnico bianconero diventa vitale cedere. Le prossime operazioni in uscita non dovranno coprire per intero la cifra da destinare alle casse dell’Atalanta per il centrocampista goleador (15 reti con la maglia nerazzurra nell’ultima stagione), ma una cospicua parte sì. E, dunque, Koopmeiners è la priorità, ma non necessariamente il prossimo colpo in ordine cronologico. Dipenderà dalle offerte piovute sulla Continassa nel frattempo, che pure non mancano. Il principio è che nessun giocatore, di fronte a un’offerta congrua, vanta lo status di incedibile, ma è chiaro che ci sono numerosi profili che il tandem Giuntoli-Motta ha identificato come sacrificabili. Tanti da farci, appunto, un’intera squadra. I pezzi pregiati sono Chiesa, Huijsen e Soulé: il primo per lo spessore internazionale del profilo, gli altri due per l’enorme potenziale ancora da esplorare.