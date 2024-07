Elkann-Thiago Motta, l’incontro Juve a tu per tu: di cosa si è parlato

L'incontro Elkann-Motta

John Elkann ha voluto esprimere con la presenza e le parole il suo appoggio a tutto il gruppo, ricordare che far parte della Juventus significa mirare sempre all’eccellenza e rimarcare l’importanza di tornare a brillare anche in Europa. E di tornare a farlo con continuità ogni anno. Una visita particolarmente significativa, con cui Elkann ha ribadito la forza di un legame unico nel panorama sportivo - non solo calcistico - mondiale, che unisce da oltre un secolo, 101 anni per la precisione, una famiglia e una società sportiva. Arrivato alla Continassa attorno alle 9.30, Elkann nel corso della mattinata si è intrattenuto per mezzora da solo con Thiago Motta, salutato in portoghese, lingua che il numero uno di Exor conosce benissimo. Una chiacchierata per conoscersi e per parlare della nuova Juventus in costruzione. Una costruzione da portare avanti - si potrebbe sintetizzare il nucleo del colloquio - "muovendosi in fretta, ma senza agitazione. Con la voglia di costruire un progetto". Prendendo dunque decisioni velocemente, senza frenesia, con la forza delle idee.