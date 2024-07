Huijsen, quei cinque secondi che fanno mormorare i tifosi Juve

Il club bianconero sta condivendo i video dei primi allenamenti di Thiago Motta sul proprio canale YouTube. Proprio nell'ultimo c'è stato un passaggio tra l'allenatore e Dean Huijsen che non è passato inosservato agli occhi dei tifosi. L'ex Bologna si era infatti avvicinato al classe 2005 per dirgli qualcosa. La risposta, almeno con l'atteggiamento del corpo, non è sembrata però essere delle più positive. Un gesto che sta facendo discutere i tifosi sui social, che ora si interrogano sempre di più sul futuro del difensore.

Juve-Huijsen, il punto sul futuro

Nonostante Huijsen venga considerato dalla Juventus come un calciatore dal sicuro talento, rimane tra i nomi in uscita. Il classe 2005 potrebbe infatti far registrare una plusvalenza importante per le casse bianconere, sbloccando anche alcuni colpi in entrata come Koopmeiners, Sancho e Todibo. Sul difensore centrale c'è infatti l'interesse di grandi club europei come PSG, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. La richiesta di Cristiano Giuntoli, che spera in una possibile asta, è di 25 milioni di euro.