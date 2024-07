Juve, Milik porta l’attaccante. Soulé decolla, Huijsen e Gatti: che novità

Mentre Thiago Motta lavora sul campo d’allenamento alla Continassa con dieci effettivi della prima squadra e 15 giocatori della Next Gen, il dt Cristiano Giuntoli da una parte butta l’occhio per cogliere l’atmosfera che si respira in allenamento e dall’altra mette sotto pressione l’orecchio con il cellulare che non offre tregua. Tra le cento e le duecento telefonate al giorno tra quelle in entrata e quelle in uscita. Ma del resto sono giorni caldi, questi, per il calcio mercato e la Juventus, anche se molto ha fatto, molto altro dovrà fare. Come si sa la ricerca vale per i terzini di riserva, - i titolari sono a destra Danilo, a sinistra Cambiaso e ieri l’albanese Mitaj del Lokomotiv Mosca è stato avvicinato seriamente dal Beikstas. Per il cosiddetto sottopunta - ovvero mister Koopmeiners -, quindi si setaccia per individuare il vice Yildiz, visto che Chiesa con ogni probabilità cambierà maglia (su di lui più di un contatto tra Napoli e Roma) - piace moltissimo Sancho ma in prestito - e ci si muove per il vice Vlahovic visto che anche Milik è dato in partenza.