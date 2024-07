Allegri, multa di 10 mila euro per i comportamenti di Coppa Italia

Multa di 10mila euro per Massimiliano Allegri per le minacce che l'ex tecnico della Juventus ha rivolto al direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, dopo la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Con un comunicato ufficiale, la Figc ha reso note le sanzioni che hanno colpito l'ormai ex tecnico bianconero ed anche la società stessa. Dopo l'increscioso episodio, erano comunque arrivate le scuse da parte di Allegri al direttore Vaciago con una dichiarazione: "Massimiliano Allegri si è rammaricato per quanto accaduto mercoledì notte, spiegando che non intendeva affatto minacciare o insultare Guido Vaciago. Così si è ristabilito tra loro quel clima di cordialità, distensione e massimo rispetto umano e professionale che sempre vi è stato".