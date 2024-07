Di Maria dimentica la Juve ma non Thiago Motta: “Era impossibile…”

Angel Di Maria senza peli sulla lingua. El Fideo è alla vigilia di quella che sarà l'ultima gara con l' Argentina , che coincide tra l'altro con la finalissima di Coppa America tra la Seleccion e la Colombia . In un'intervista rilasciata a L'Equipe, però, Di Maria ha toccato tantissimi argomenti: non solo la nazionale, ma anche la rivalità tra Messi e Cristiano Ronaldo , passando per i tecnici avuti, i compagni di squadra con cui ha giocato e i top club in cui ha militato. Nell'ultimo caso, però, dimenticandone uno: la Juventus . Chi non ha tralasciato, invece, è Thiago Motta e per un motivo ben preciso

Di Maria e i suoi ex top club: manca la Juve

Di Maria ha giocato nelle migliori squadre del mondo: Real Madrid, Psg, United e così via. Tra i club di altissimo livello in cui ha militato, però, non cita la Juve: "Ho la soddisfazione di dire a me stesso che ho giocato per tutti i club. Quando sono arrivato al Benfica c'erano grandi giocatori e ho finito per trovare il mio posto. Quando sono arrivato al Real Madrid c'erano stelle incredibili e ho finito per giocare, anche quando c'erano Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo.... Ho trovato posto a centrocampo, accanto a Modric e Xabi Alonso. Lo stesso quando sono andato al Manchester United o al Psg con Messi, Mbappé e Neymar".

E ancora: "Ho fatto il mio lavoro al meglio e questo è ciò che rimane. Ho sempre giocato con giocatori più importanti di me. Con il mio lavoro e il mio impegno, insistendo e non mollando mai, sono sempre riuscito a trovare un posto nell'undici titolare". D'altronde in bianconero Di Maria è stato allenato da Massimiliano Allegri, con cui non si è lasciato in ottimi rapporti. Ma Di Maria, nel corso dell'intervista, ha citato anche il neo tecnico bianconero...