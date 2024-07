Thiago Motta, l'agente: "La scelta della Juve e quel retroscena su Giuntoli"

Sono giorni importanti in casa Juventus, con i primi allenamenti guidati dal nuovo allenatore Thiago Motta alla Continassa. L'ex centrocampista è rimasto colpito dall'organizzazione e dalle strutture del club, come ammesso dal suo agente Alessandro Canovi ai microfoni di Rai 2. Il procuratore ha svelato anche diversi retroscena sulla trattativa con Cristiano Giuntoli e sull'interesse di altre squadre sia in Italia che all'estero.

L'agente di Thiago Motta: "Lo volevano in tanti, ma la Juve..." Canovi ha raccontato così le impressioni dell'allenatore nei suoi primi giorni di ritiro alla Continassa: "Thiago si è tuffato molto bene nell’avventura Juve, è contento di essere in un club con pochi eguali al mondo. Il suo entusiasmo è ai massimi livelli e ha la convinzione di poter ottenere grandi risultati fin da subito". Sugli interessi di altre squadre come Milan, Napoli e club inglesi, l'agente ha invece risposto così: "Alcuni mi avevano contattato per parlare di Thiago. La scelta della Juve è stata però molto semplice, parliamo di uno dei club migliori al mondo. Giuntoli sa comunicare molto bene le proprie idee, non è stato difficile capirsi e si vede da come stanno programmando tutte le operazioni insieme. Fino ad aprile Thiago ha pensato comunque solo al Bologna. C’erano anche altri club interessati, tant’è che abbiamo firmato il contratto con la Juventus solo il 14 giugno”.

Juve, il programma del ritiro Dopo questi primi giorni di allenamento alla Continassa, la Juventus si sposterà in Germania dal 20 al 26 luglio. I bianconeri hanno infatti deciso di rinunciare alle tournée negli Stati Uniti o in Asia per il poco tempo a disposizione e i tanti impegni della nuova stagione. La squadra svolgerà quindi la preparazione al "World of Sports" di Herzogenaurach, piccolo paesino della Baviera in cui sorge il quartier generale dell'Adidas. Una struttura all'avanguardia che permetterà a Thiago Motta di poter lavorare al meglio in qualcosa di più simile ai ritiri tradizionali in montagna.

