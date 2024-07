Motta bacio e benedizione, le frasi a Soulé e il saggio Perin: "Juve, così..."

La carica di Perin, l'abbraccio con Soulé e il bacio di Motta

La personalità e l'amore per una squadra si notano da piccoli particolari. Perin è un esempio. Il portiere della Juventus ha accettato il ruolo da vice e ha sempre contribuito a tenere legato lo spogliatoio. Una mentalità da professionista, come in occasione della pressione vincente di Turicchia sul giovane portiere Radu durante la costruzione dal baso: "Questo è quello che ci fa vincere le partite". Non solo frasi, ma anche gesti come l'abbraccio a fine partite con Soulé, tra i giocatori più richiesti sul mercato. A fine partita è stato ripreso anche un bacio di Thiago Motta a Nicolussi Caviglia, un altro esempio di come il tecnico voglia subito prendersi la squadra. E dai primi frame sembra intenzionato a farlo sempre di più.