Subito Juve, non c'è più riposo! Mantra Colinet, simbolo del cambio Motta

"Subito, subito! Non c'è più riposo. Subito!". Sono queste le parole urlate da Simon Colinet , secondo vice di Thiago Motta alla Juventus e addetto alla preparazione atletica dei bianconeri, durante il primo allenamento alla Continassa e che stanno letteralmente facendo il giro del web bianconero. Un messaggio chiaro, impattante, che segna un cambio di direzione netto rispetto a quanto visto negli ultimi anni. E che, inevitabilmente, ha subito rapito l'attenzione dei tifosi della Vecchia Signora , decisamente curiosi e vogliosi di vedere quali cambiamenti potrà apportare l'ex tecnico del Bologna alla squadra. Cambiamenti tattici ma non solo, perchè ciò che non dovrà mancare ai bianconeri di Motta è sicuramente l'intensità, troppo spesso carente nelle ultime annate con Allegri .

Colinet, nuovo approccio Juve

In questo senso il messaggio di Colinet sembra essere un vero e proprio mantra da seguire ad ogni costo. A testimonianza della fiducia nel nuovo metodo di approccio al lavoro c'è anche la stessa Juventus. Il giorno dopo il primo allenamento il club bianconero ha pubblicato l'audio in questione sul canale ufficiale Whatsapp della squadra, ma non solo. Nella giornata di ieri, in mattinata, la Juve ha postato una foto dell'allenamento che immortala Locatelli (tra i più vogliosi dopo l'esclusione da Euro 2024) in scivolata accompagnando il tutto con la solita frase: "Non c'è riposo!". Una forma di vivere il lavoro che, per dirne uno, ricorda lo stesso modus operandi del primo Antonio Conte che portò la Juventus all'inizio dello storico ciclo vincente bianconero dopo due deludenti settimi posti consecutivi. La situazione non è sicuramente la stessa, la Juve l'anno prossimo giocherà cinque competizioni ma in ogni caso se si vorrà fare di più servirà un taglio netto con il recente passato.