"Ispirata alla Luna": Juve, la pagina nascosta della nuova maglia

La Juventus è pronta a svelare la nuova maglia per la stagione 2024/25 . Una divisa che sarà storica visto che, almeno inizialmente, non avrà uno sponsor dopo la fine del lungo accordo con Jeep. In attesa del lancio ufficale, il club bianconero ha però fatto un particolare annuncio sul proprio sito, svelando alcuni particolari della nuova divisa. Un dettaglio che non è sfuggito ai tifosi bianconeri, nonostante sia stato "nascosto" all'interno di una pagina dello store.

"Ispirata alla Luna": l'annuncio della Juve sulla nuova maglia

In questa pagina nascosta sullo store ufficiale bianconero la Juventus ha svelato alcuni dettagli sulla nuova maglia: "Scopri la nuova maglia home della Juventus per la stagione 2024/25, presentata da Adidas. Ispirata alle missioni lunari, questa maglia home verrà utilizzata nei match di Serie A, UEFA Champions League, Supercoppa Italiana, Coppa Italia e FIFA Club World Cup. Combina le iconiche strisce bianconere con un sottile motivo a crateri che riflette la superficie lunare. Il design, che sottolinea la continua ricerca di progresso del club, ispira giocatori e tifosi a esplorare nuovi orizzonti. Completano il look i pantaloncini neri e i calzettoni. La versione da campo della maglia è realizzata con tecnologia HEAT.RDY, utilizzando materiali avanzati per massimizzare il flusso d'aria e mantenere i giocatori freschi, mentre la versione per i tifosi presenta tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali traspiranti o assorbenti per mantenere il corpo asciutto".