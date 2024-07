Juve, nuova maglia dalla Luna: Yildiz astronauta, i tifosi per una 10 spaziale

La nuova maglia della Juventus sarà ispirata alla Luna e sarà presentata domani 16 luglio. Ora però la domanda sorge spontanea: su quale volto risplenderà il bagliore della numero dieci? I bianconeri hanno pubblicato un video sui social, mandando in delirio tutti i tifosi, con protagonista un astronauta pronto per "un nuovo viaggio spaziale". Di chi si tratta? Di Kenan Yildiz , come si legge sul targhettino della "divisa" e da una parte del volto che viene scoperta. Un altro indizio potrebbero essere le tante X presenti sulla tuta , come a indicare il 10 scritto in numeri romani. Sarà proprio il turco a indossare la prestigiosa maglia?

Yildiz prossimo numero dieci? Social in delirio

Dopo pochi minuti dalla pubblicazione del video, tutti i tifosi della Vecchia Signora hanno intasato i social di commenti. "Onora la dieci, sei l'unico che può prenderla" uno dei tanti pensieri rivolto a Yildiz e poi tanti messaggi anche per il grafico: "Merita l'aumento", "Ha deciso di conquistare i mondi". Non resta che attendere per capire se gli indizi portano realmente in questa direzione, con il giovane turco pronto a ereditare la gloriosa divisa di Del Piero e Platini. L'ultimo a vestirla è stato Pogba e non ha portato molto bene soprattutto per i problemi extra campo. Riuscirà a fare meglio il giovane "astronauta"?