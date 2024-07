"Buongiorno a voi, creature mistiche": la Juve svela l'audio misterioso

Un audio whatsapp di pochi secondi, circolato in mattinata sul canale ufficiale della Juventus , ha generato molta curiosità tra i tifosi facendo subito il giro del web. Poche parole: " Buongiorno creature mistiche! ". Un nuovo acquisto? No, nessuna news di calciomercato, ma il solito Pinsoglio . A svelare il mistero è un video postato sul profilo X della squadra bianconera, nel quale il portiere augura un buongiorno alla sua maniera. La nuova giornata di allenamenti guidata da Thiago Motta inizia quindi così, con il sorriso e il buon umore. Nonostante il riposo sia ormai un lontano ricordo , i giocatori si sono messi sin da subito a disposizione del nuovo mister.

Di Gregorio e Thuram subito al lavoro

Non c'è sosta per i nuovi arrivati Di Gregorio e Thuram che anche questa mattina sono scesi in campo agli ordini dell'ex Bologna. I primi a calcare i campi della Continassa sono Perin e Pinsoglio. Oltre ai neoacquisti, ci sono anche Locatelli, Nicolussi Caviglia, e soprattutto Soulé. L'ormai ex Frosinone è al centro di un intreccio di mercato, con Leicester e Roma interessate al giocatore. Spicca anche Tiago Djalò, arrivato nella sessione di mercato di gennaio ma che ha trovato poco spazio. Intanto Motta sta valutando anche De Sciglio e Rugani, che sgomitano in allenamento, in attesa dell'inizio della stagione che partirà ufficialmente con il rientro dei giocatori impegnati tra Europei e Coppa America.