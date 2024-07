Llorente, il consiglio a Vlahovic e l’urlo Juve: “Torniamo in alto”

ROMA - L'ex attaccante della Juventus Fernando Llorente ha parlato della stagione che attende i bianconeri con anche un occhio al passato. In occasione di un evento Prime Video - che vedrà proprio lo spagnolo tra i commentatori per le partite di Champions League - ha dichiarato: "Da juventino, spero che la Juventus torni in alto in classifica. Quando c’ero io abbiamo vinto due scudetti, ora è qualche anno che non si vince ed è un peccato”.