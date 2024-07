Soulé, la Juve non fa sconti. Ma c’è uno scenario che potrebbe cambiare tutto

La speranza Thiago Motta

Il problema per i giallorossi è che in questo momento non possono permettersi l’investimento, soprattutto quello per l’argentino (l’azzurro può partire per 20-25 milioni), neppure inserendo una parziale contropartita tecnica come Stephan El Shaarawy, che per la Juve potrebbe essere un’interessante alternativa di esperienza a Yildiz. Non tale, però, da incidere in modo sostanziale sul prezzo di Soulé. In questa attesa della mossa decisiva, aspetta anche lo stesso argentino. Disponibile a trasferirsi al Leicester, dove il suo attuale stipendio da poco meno di un milione a stagione verrebbe triplicato e portato a 3 milioni, ma pronto anche ad ascoltare le offerte della Roma, qualora i giallorossi trovassero un’intesa con la Juventus. E prontissimo a restare a Torino, dove si è presentato tirato a lucido dopo aver lavorato in Argentina col preparatore personale Guido Viggiano. L’ingaggio non sarebbe un problema visto che in caso di permanenza il suo contratto, scadenza 2026, verrebbe prolungato e ritoccato.