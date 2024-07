Thiago Motta si presenta: data e orario della conferenza del tecnico Juve

La sua voce è già una sorta di incubo necessario per i giocatori della Juve : cadenzata come gli incessanti colpi di un martello che con decisione si abbatte sul gruppo, per forgiarlo a sua immagine e somiglianza. L'impatto di Thiago Motta nel glorioso universo della Vecchia Signora è stato fin da subito poderoso per intensità, ritmo e idee chiare, espresse e trasmesse con una comunicazione costante, chiara e netta ai calciatori: i dieci della prima squadra e i quindici della Next Gen , con i quali è iniziata la preparazione alla Continassa . L'impressione è davvero che sia l'uomo giusto al posto giusto. Non resta che dimostrarlo e raccontare le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare una nuova sfida dopo aver trascinato il Bologna in Champions League .

Parla Thiago Motta

Thiago Motta è pronto per la prima conferenza stampa bianconera. Sarà l'occasione per comprendere i piani che ha in mente per la Juventus, per comprendere le linee guida concordate con Giuntoli, che porteranno alla nascita di un nuovo corso. Veleggiare verso orizzonti più luminosi, degni della storia Juve, è senza ombra di dubbio l'obiettivo di Thiago Motta: più facile a dirsi che a farsi, ma il vascello bianconero è già salpato. La conferenza di presentazione si terrà giovedì alle ore 14 nella sala stampa dell'Allianz Stadium, prima della partenza per il ritiro in Germania. Per la prima volta sarà possibile ascoltare Thiago Motta non solo in campo, ufficialmente nelle vesti di tesserato bianconero.